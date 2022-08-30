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Шиїтський духівник Садр, після заяви якого почались сутички в Багдаді, закликав прихильників вийти з урядового кварталу

Принаймні одна група озброєних чоловіків після заклику рушила на вихід із Зеленої зони. 

Шиїтський духівник Садр, після заяви якого почались сутички в Багдаді, закликав прихильників вийти з урядового кварталу
Фото: EPA/UPG

Один із шиїтських лідерів Муктада аль-Садр закликав своїх прихильників покинути урядовий квартал Багдада. Він заявив, що сподівався на мирну демонстрацію, а не на збройні протистояння, пише Washington Post із посиланням на його заяву по телебаченню.

"Я не хотів такої революції", – сказав Садр.

Журналісти стверджують, що за кілька хвилин після цієї промови група чоловіків, деякі з яких були озброєні, почала виходити з Зеленої зони, де розташовані урядові будівлі та дипломатичні відомства. 

Криваві сутички почались в Багдаді після того, як Садр оголосив про вихід з політики. Він сказав, що інші шиїтські лідери не спроможні реформувати уряд. Після цього сторонники Садра, які в кінці липня захопили будівлю парламенту, пішли до уряду. Між ними та регулярною армією Іраку, яка була введена в Багдад, відбулись сутички. За деякими даними, стороною конфлікту також були проіранські повстанці.

У ході зіткнень загинули 17 людей, близько 270 були поранені. Це найсильніші сутички, які відбулись у Багдаді за останні роки. Країна вже близько року перебуває без президента і премʼєр-міністра, уряд очолює тимчасовий в.о.

У жовтні партія Садра перемогла на виборах, однак він відкликав своїх депутатів з парламенту, оскільки йому не вдалось сформувати уряд. Садр виступав і проти США, і проти Ірану, і прагнув створити альянс проти шиїтських партій, фінансованих Іраном. 

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