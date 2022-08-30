Іран активізує підземне збагачення урану, – звіт МАГАТЕ

Іран продовжує модернізацію своєї програми зі збагачення урану, у той час як Захід очікує відповіді країни щодо ядерної угоди 2015 року.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Міжнародного агентства з атомної енергії.

“Перший з трьох каскадів або кластерів передових центрифуг IR-6, нещодавно встановлених на підземному заводі зі збагачення палива (FEP) у Натанзі, зараз збагачує останній підземний майданчик, де передові машини введені в експлуатацію, йдеться у звіті”, – зазначає видання.

Дипломати кажуть, що IR-6 – це найпросунутіша модель, набагато ефективніша, ніж IR-1 першого покоління – єдиної, збагачення якою дозволяє угода. Вже понад рік Іран використовує ці центрифуги на наземному заводі в Натанзі для збагачення урану до 60% чистоти, що є близькою до бойової.

Нещодавно країна почала затосовувати центрифуги ІР-6 на інших об'єктах. Минулого місяця другий каскад IR-6 у Фордо, розташованому на майданчику всередині гори, почав збагачуватися до 20%.

Видання зазначає, що Іран та Сполучені Штати, схоже, наближаються до домовленостей про відновлення угоди 2015 року, яка накладала обмеження на ядерну діяльність Ірану в обмін на скасування санкцій проти Тегерана. Її виконання припинилося у 2018 році через вихід США, що призвело до систематичного порушення Іраном умов угоди.

Після більше ніж року непрямих переговорів Іран заявив, що незабаром озвучить свою позицію щодо компромісного тексту, поданого Європейським Союзом, який координує переговори.

Угода передбачає скасування значної частини роботи зі збагачення, яку проводив Іран, і обмеження збагачення на рівні 3,67% чистоти.

Водночас встановлення передових машин на підземних об’єкта у Натанзі і Фордо може бути сигналом для будь-якої влади, яка може захотіти атакувати його.

Західні держави стурбовані тим, що Іран наближається до можливості виробляти ядерні бомби. Іран зі свого боку заперечує це.