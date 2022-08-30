Росія вже отримала частину бойових іранських безпілотників, – CNN

США вважають, що РФ офіційно придбала дрони серії Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191.

Росія отримала частину бойових іранських безпілотників, які вона, ймовірно, використає у війні з Україною.

Про це пише CNN з посиланням на представників адміністрації президента США Джо Байдена.

Росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому на початку цього місяця та перевезли їх до Росії вантажними літаками в середині серпня, повідомили чиновники.

США вважають, що Росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191.

Ці безпілотні літальні апарати можуть завдавати ударів високоточними боєприпасами та використовуватися для спостереження.

Американці переконані, що Росія має намір імпортувати сотні таких дронів для використання в атаках класу "повітря-поверхня", радіоелектронній боротьбі та обстрілах на території України.

Водночас наскільки придбані дрони змінять правила гри для Росії незрозуміло, оскільки багато з них вже отримали пошкодження.

Нагадаємо, ще на початку серпня в американському Інституті вивчення війни заявили, що Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

У липні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.