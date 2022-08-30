Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Хлань заявив про смерть нардепа-колаборанта Ковальова
Хлань заявив про смерть нардепа-колаборанта Ковальова
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія тримає у Чорному морі три наводні ракетоносії

Вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму.

Росія тримає у Чорному морі три наводні ракетоносії
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У штормовому Чорному морі вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму у бік Новоросійська.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Водночас три надводні ракетоносії, споряджені 24 “Калібрами” тримає напоготові.

“Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони”, – закликали в ОК.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонщини, знищено.

За добу на південному напрямку фронту Збройні сили України ліквідували до 82 рашистів та 30 одиниць техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також