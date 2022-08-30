Росія тримає у Чорному морі три наводні ракетоносії

У штормовому Чорному морі вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму у бік Новоросійська.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Водночас три надводні ракетоносії, споряджені 24 “Калібрами” тримає напоготові.

“Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся встановленого порядку і довіряйте силам оборони”, – закликали в ОК.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове у Бериславському районі Херсонщини, знищено.

За добу на південному напрямку фронту Збройні сили України ліквідували до 82 рашистів та 30 одиниць техніки.