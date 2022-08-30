Українські війська готують поле бою для контрнаступу, – CNN з посиланням на чиновників США

Український контрнаступ, який давно очікували, включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.

Українські війська почали “формування” операцій на півдні України, щоб підготувати поле бою для значного українського контрнаступу.

Про це пише CNN з посиланням на двох високопоставлених чиновників США, ознайомлені з даними розвідки.

“Операції формування є стандартною військовою практикою перед наступом і передбачають завдання ударів по системах озброєння, командування та управління, складів боєприпасів та інших цілей для підготовки поля бою до запланованого наступу”, – йдеться у повідомленні.

У США вважають, що український контрнаступ, який давно очікували, включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.

За словами чиновників, багато бойових тактичних груп РФ, що включають піхоту, танки, артилерію та протиповітряну оборону, мають недостатню кількість військових, а подекуди навіть вдвічі менший, аніж зазвичай штат.

“Сполучені Штати також спостерігають, як українські сили отримують вигоду з використання поставлених США та НАТО мобільних ракетних установок HIMARS, які дозволили Україні завдавати ударів і знищувати цілі на території, що утримується Росією”, – зазначає видання.

Нагадаємо, 29 серпня у командуванні "Південь" повідомили, що сили оборони України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні держави.

Оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втекли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десантники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області.

Крім того, в "Каховці" заявили, що завдяки знищенню шляхів постачання окупантів до Херсонської області російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Там сказали, що "для України це блискучий шанс повертати свої території".

Також стало відомо, що ЗСУ влучили в Бериславський машинобудівний завод у Херсонській області, де російські війська розташували техніку, боєприпаси і особовий склад.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк водночас заявила на брифінгу, що сили противника на півдні достатньо потужні, слід дочекатися логічного кінця наступу ЗСУ.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім удень 29 серпня записав відеозвернення, в якому закликав не піддаватися на можливі ворожі провокації, повʼязані зі змінами на херсонському напрямку.