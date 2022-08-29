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За день окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області

Росіяни обстрілювали Сумщину з артилерії та мінометів. 

За день окупанти обстріляли п’ять громад Сумської області
Фото: Дмитро Живицький

За день, з 10:00 до 22:00, росіяни чотири рази відкривали вогонь по території Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що окупаційні війська обстріляли Краснопільську, Есманську, Шалигинську, Зноб-Новгородську та Буринську громади.

Усього зафіксовано 43 прильоти з САУ та мінометів.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні російські військові обстріляли Слов'янськ Донецької області зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілів було зруйновано приватний будинок і пошкоджено кілька багатоповерхових будівель.

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