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Бійці українського спротиву підірвали в Маріуполі патруль російських окупантів, - Андрющенко

Окупаційним військам у Маріуполі спокій тільки сниться.

Бійці українського спротиву підірвали в Маріуполі патруль російських окупантів, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Минулої ночі бійцям українського спротиву вдалось заманити окупантів у Маріуполі на міни.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Патруль “приманено” спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються “азовці”. Підсумок – один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном”, - розповів Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Він додав, що окупантів вдалось заманити на їх власні міни, яких в тій зоні багато, і сапери їх ігнорують.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі росіяни активізували підготовку до “референдуму”.

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