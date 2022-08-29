Бійці українського спротиву підірвали в Маріуполі патруль російських окупантів, - Андрющенко

Минулої ночі бійцям українського спротиву вдалось заманити окупантів у Маріуполі на міни.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Патруль “приманено” спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються “азовці”. Підсумок – один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном”, - розповів Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Він додав, що окупантів вдалось заманити на їх власні міни, яких в тій зоні багато, і сапери їх ігнорують.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі росіяни активізували підготовку до “референдуму”.