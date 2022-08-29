"Європа – не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу".

Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників Стратегічного форуму у місті Блед (Словенія) із закликом стимулювати росіян до боротьби за зміну політики РФ.

За словами Зеленського, російська агресія - це "дуже цинічний тиск, це свідоме руйнування нормального економічного й соціального життя, це енергетична, цінова кризи у Європі, які штучно загострюються Росією".

Він додав, що участь у війні беруть не лише посадовці РФ, а й її громадяни.

"Коли ми говоримо про все це, ми маємо на увазі далеко не тільки тих, хто перебуває на вищих щаблях російської владної ієрархії. Йдеться про тисячі й тисячі різних людей із паспортом громадянина Росії", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що саме росіяни мали би бути першими у протидії війні в Україні. Але в Росії не відбуваються антивоєнні протести за участю громадян РФ.

Президент України також звернув увагу на тему скасування віз для росіян.

"Європа – не тиха гавань, де можна просто пересидіти той час, коли хтось інший бореться проти російського терору. Але, на жаль, багато громадян Росії саме так сприймають Європу. Саме для цього їм потрібні європейські візи. І, на жаль, жодна з ваших держав не застрахована від того, що воєнні злочинці, на чиїх руках – кров українців, приїдуть до вас просто як туристи, а одного дня отримають наказ – і стануть зовсім не туристами", - наголосив Зеленський.

Він додав, що "хто не бореться проти терору, той підтримує його, а отже, розділяє відповідальність за всі його наслідки". Тому закликав світову спільноту запровадити повне ембарго для Росії "від усіх у світі, хто цінує свободу й поважає себе".

"Потрібне ембарго на всі відносини з Росією, з державою-терористом, поки Росія продовжує війну, поки вона окуповує чужу територію, знищує життя інших народів", - сказав Президент.

Зеленський водночас закликав учасників форуму до підтримки України. Зокрема - зброєю, посиленням санкцій проти РФ, а також захистом економіки.

"Це означає й нашу з вами тісну координацію в посиленні нашого обʼєднання, в інтеграційних процесах у Європі, у безпековій співпраці між нашими державами. Сильніша Україна – це сильніша Європа. Сильніші Балкани – це сильніша Європа. Ми маємо й надалі допомагати одне одному на європейському шляху – як ми й робимо це зараз", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що Європа і весь вільний світ мають "стимулювати громадян Росії до боротьби за зміну російської державної політики, стимулювати до того, щоб вони не мовчали й не були співучасниками терору".

Нагадаємо, нині Президент також виступив на конференції "Шельфу північних морів". Він закликав партнерів скористатися українськими газосховищами, а також взяти учать у розробці родовищ газу на території України для протидії російському газовому шантажу.