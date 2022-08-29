Влада каже - так хочуть упорядкувати виїзд на ТОТ.

У Запорізькій області оновили порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Василівську комендатуру.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Як зазначили в ОВА, першочергове завдання утвореної структури - це впорядкувати виїзд на тимчасово окуповану територію.

Відповідно до Порядку, перевозити товари через лінію зіткнення на тимчасово окуповану територію області росіянами можна тільки для надання гуманітарної допомоги населенню ТОТ.

Виїзд на ТОТ і переміщення вантажів здійснюється у складі колон через визначений контрольно-пропускний пункт у Степногірську за наявності перепустки. Її видає комендатура.

Голів громад зобов'язали надавати довідки (в довільній формі за їхнім підписом) в разі перевезення гумвантажів на тимчасово окуповану територію. Це означатиме затвердження керівниками ОТГ відповідних гуманітарних вантажів.

Скільки транспорту має їхати в колоні на ТОТ визначає комендатура. Колону для виїзду формують щодня на майданчику в Запоріжжі (Оріхівське шосе, 36) упродовж 7.00-17.00. Супроводжують авто до Степногірська сили Нацполіції. При цьому на маршруті не роблять зупинок, за винятком змін в оперативній обстановці, що загрожує життю та здоров’ю громадян.

Як ідеться в Порядку виїзду на тимчасово окуповану територію через Василівську комендатуру, заборонено рух для деяких видів транспорту. Це зроблено через стан автомобільної дороги та земельного полотна через річку Янчекрак, якими рухатиметься колона.

Рух заборонено для:

вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т;

автобусів, обладнаних місцями для сидіння в кількості понад 22, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу (крім транспорту для евакуації мешканців тимчасово окупованих територій).

Нагадаємо, сьогодні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли чотири потужні вибухи.

Учора, 28 серпня, російські окупаційні війська 14 годин поспіль обстрілювали місто Оріхів. Влада закликала жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця.