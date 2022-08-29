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На Харківщині українські бійці знищили російську ППО

Ефективно попрацювали прикордонники і Сили оборони України.

На Харківщині знищили російську протиповітряну систему оборони.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Прикордонники спільно із Силами оборони виявили ціль під час аеророзвідки.

"Захисники України влучно потрапили в ціль та знищили російську техніку. Таким чином буде знищено всю ворожу зброю на території нашої держави і кожен з окупантів поплатиться за жахіття, які доводиться переживати українцям", - наголосили в МВС.

Нагадаємо, Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

Тим часом Пентагон уклав контракт на $182 млн на закупівлю NASAMS для України.

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