Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини

Захід не повинен недооцінювати військову силу Москви. Росія може, за бажанням, відкрити другий театр війни.

Про це генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн заявив в інтерв’ю Reuters.

“Зараз велика частина російських сухопутних сил може бути прив’язана до України, але, попри це, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил для відкриття другого театру війни”, – cказав він.

Крім армії, Росія також має у своєму розпорядженні військово-морський флот і авіацію, додав він.

“Більшість російського флоту ще не залучено у війні проти України, і російська авіація також має значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО”, – сказав Цорн.

Зазначимо, Бундесвер (Збройні сили ФРН, - ред.) регулярно підтримує місії повітряного патрулювання НАТО над країнами Балтії за допомогою винищувачів і, маючи один із найсильніших флотів у регіоні, також уважно стежить за розвитком подій у Балтійському морі.Однією з потенційних гарячих точок є Калінінград, російський ексклав, затиснутий між членами НАТО Польщею та Литвою, де розміщено російський Балтійський військово-морський флот і є місцем дислокації російських ядерних ракет “Іскандер”.

Нагадаємо, п'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня. Вона не буде віртуальною, учасників групи запрошують на авіабазу Рамштайн у Німеччині.