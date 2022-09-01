Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини

Захід не повинен недооцінювати військову силу Москви. Росія може, за бажанням, відкрити другий театр війни.
Про це генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн заявив в інтерв’ю Reuters.
“Зараз велика частина російських сухопутних сил може бути прив’язана до України, але, попри це, ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил для відкриття другого театру війни”, – cказав він.
Крім армії, Росія також має у своєму розпорядженні військово-морський флот і авіацію, додав він.
“Більшість російського флоту ще не залучено у війні проти України, і російська авіація також має значний потенціал, що також становить загрозу для НАТО”, – сказав Цорн.
Нагадаємо, п'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня. Вона не буде віртуальною, учасників групи запрошують на авіабазу Рамштайн у Німеччині.