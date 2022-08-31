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На півдні Збройні сили України ліквідували 117 окупантів

Ліквідовано склади боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

На півдні Збройні сили України ліквідували 117 окупантів
Фото: Скрін з відео

На півдні Збройні сили України ліквідували 117 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також ліквідовано понад 30 одиниць техніки:

  • 9 танків Т-72, 
  • три реактивних системи залпового вогню “Град”, 
  • самохідну гармату “Гіацинт-С”, 
  • самохідну гаубицю “Мста-С”.

Також знищено 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони США, Росія втратила у війні проти України між 60 000 і 80 000 осіб. Про це йдеться на сайті міністерства оборони США.

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