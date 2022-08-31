На півдні Збройні сили України ліквідували 117 окупантів

На півдні Збройні сили України ліквідували 117 солдатів російської армії.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також ліквідовано понад 30 одиниць техніки:
- 9 танків Т-72,
- три реактивних системи залпового вогню “Град”,
- самохідну гармату “Гіацинт-С”,
- самохідну гаубицю “Мста-С”.
Також знищено 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.
Нагадаємо, за інформацією Міноборони США, Росія втратила у війні проти України між 60 000 і 80 000 осіб. Про це йдеться на сайті міністерства оборони США.