На півдні Збройні сили України ліквідували 117 окупантів

Ліквідовано склади боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

На півдні Збройні сили України ліквідували 117 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також ліквідовано понад 30 одиниць техніки:

9 танків Т-72,

три реактивних системи залпового вогню “Град”,

самохідну гармату “Гіацинт-С”,

самохідну гаубицю “Мста-С”.

Також знищено 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, за інформацією Міноборони США, Росія втратила у війні проти України між 60 000 і 80 000 осіб. Про це йдеться на сайті міністерства оборони США.