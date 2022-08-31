ЗСУ вдарили по Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах

На півдні протягом бойового дня ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України відпрацьовано удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Українські військові також вдарили по 4 транспортних артеріях окупантів – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах.

Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

“Нашою авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня у тимчасово окупованому Херсоні в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи і спалахнула пожежа.