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В окупованому Маріуполі стався бунт через спробу зупинити видачу гуманітарки, - Андрющенко

Це лише початок.

В окупованому Маріуполі стався бунт через спробу зупинити видачу гуманітарки, - Андрющенко
Фото: Скріншот з відео

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі, в парк їм. Гурова, стався перший голодний бунт. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась Гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт”, - повідомив Андрющенко. 

Він додав, що окупанти своїми діями доводять людей до межі виживання, і бунти обов’язково будуть продовжуватись. 

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі скоротили перелік осіб для видачі гуманітарної допомоги. Тепер її зможуть отримати лише пенсіонери старше 65 років, люди з інвалідністю 1-2 груп та діти до 3 років.

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