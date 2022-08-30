Оператори Запорізької АЕС та їх родини в заручниках у росіян, - Старух

Рятувальники працюють в Енергодарі у вкрай складних умовах, навіть під обстрілами.

Третина тимчасово окупованого росіянами Енергодару виїхала, але значна частина має залишитися, тому що на Запорізькій АЕС працюють 11 тис. персоналу. Частина з них безпосередньо працює на АЕС, а частина працює віддалено, але їх участь в процесі життєзабезпечення атомного об’єкту так само важлива.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух на брифінгу для іноземної преси.

Старух зазначив, що наразі оператори на ЗАЕС знаходяться в заручниках у росіян, як і їх родини.

Також на станції розміщені збройні підрозділи, і персонал станції розуміє, чим загрожує наявність в машинному залі боєзапасу.

“Місто і атомна станція це єдиний організм, якщо не буде працювати атомна станція не буде електрики. Якщо не буде працювати атомна станція, не буде тепла, а там немає ні на газу котельні ні на чому, а саме з атомної станції вторинне тепло використовується в місті і фактично не буде життя”, - наголосив голова Запорізької ОВА.

Він додав, що на місці залишились також рятувальники, котрі ліквідують пожежі, хоча їх обстрілюють з мінометів російські окупанти.

“В нас є відеозаписи безпосередньо як техніка БМП-80 заїжджає, думаю весь світ це бачив, безпосередньо знаходиться в станції”, - зазначив Старух, відповідаючи на запитання журналіста стосовно техніки у машинному залі.

Він додав, що мешканці міста підтверджують знаходження військ на ЗАЕС, і про це свідчить також той факт, що міни при обстрілах летять буквально 3-5 секунд. Відповідно, бойові дії відбуваються в безпосередній близькості до ядерного небезпечного об’єкта.

Старух зазначив, що є певна надія на успіх місії МАГАТЕ, і навколо станції буде створена демілітаризована зона.

Нагадаємо, російські військові обстрілюють дорогу, якою місія МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС.