В Ефіопії внаслідок повітряного удару по дитячому майданчику загинули семеро людей

Федеральний уряд стверджує, що жертв серед цивільних немає, і попереджає, що атаки будуть продовжуватися.

Унаслідок повітряного удару по дитячій ігровій зоні в ефіопському північному регіоні Тиграй загинули щонайменше семеро людей. Це перша подібна атака за чотиримісячний режим тиші, пише Reuters.

Посадовці заявили про загибель трьох дітей, але представник федерального уряду стверджує, що жертв серед цивільних немає.

Виконавчий директор лікарні Айдер Кібром Гебреселассі повідомив, що до них госпіталізували девʼятьох осіб і доставили чотирьох загиблих, зокрема двох дітей.

Авіаудар по Меккеле був завданий через два дні після того, як бої між національним урядом та силами Тиграю відновилися.

Телебачення Тиграю, контрольоване регіональною владою, звинуватило в атаці федеральний уряд. Уряд закликав мешканців Тиграю триматися якомога далі від військових обʼєктів, оскільки має намір "вжити заходів проти військових сил".

Війна в Тиграї почалася в листопаді 2020 року і охопила сусідні регіони Афар та Амхара. У листопаді тиграйські сили рушили до столиці Аддіс-Абеби, але урядовий наступ їх відкинув. У березні сторони оголосили про припинення вогню і гуманітарне перемирʼя. Конфлікт розгорівся знову цього тижня.

Нагадаємо, федеральний уряд Ефіопії очолює лауреат Нобелівської премії миру Ахмед Алі Абай.

У листопаді 2020 року в Тиграї почалися бойові дії між урядовими силами і колишньою правлячою партією регіону – Народним фронтом визволення Тиграю. В результаті люди втратили джерела засобів до існування, були зруйновані важливі об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ферми, значна частина населення була змушена тікати з рідних місць. Бойові дії супроводжувалися повідомленнями про звірства урядових сил, включно груповими зґвалтуваннями. Є також повідомлення про вчинення воєнних злочинів й іншою стороною конфлікту.

Тільки за період з 18 жовтня 2021 по січень 2022 через авіаудари в Тиграї загинули 146 людей, 213 були поранені.

У січні 2022 року в Тиграї внаслідок авіаудару в таборі для переміщених осіб загинули 56 людей. Іще 30, зокрема й діти, отримали поранення.

Ефіопія – друга за кількістю населення країна Африки. За даними російського бюро BBC, війна між урядом і повстанцями забрала життя тисяч цивільних, а мільйони стали вимушеними переселенцями.