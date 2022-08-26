Громадян США закликають не відвідувати Україну на Рош Ха-Шана

Громадян США закликають утриматися від поїздки до України на святкування єврейського Нового року - Рош Ха-Шана.
Про це повідомило посольство США в Україні.
Державний департамент США рекомендує громадянам своєї країни не їздити в Україну. Ті ж, хто вже знаходяться в Україні, мають безпечно покинути її або проявляти обережність через можливість військових атак.
В тому випадку, якщо громадяни США залишаються в УКраїні, їм радять зробити наступні кроки:
- Скласти заповіт і вказати страхових бенефіціарів;
- Обговорити з близькими план догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо;
- Залишити зразки ДНК у постачальника медичних послуг;
- Розробити особистий план забезпечення безпеки;
- Зареєструвати поїздку в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP);
- Підготувати план дій у надзвичайних ситуаціях;
- Уникати демонстрацій і скупчень людей;
- Дотримуватись інших рекомендацій, вказаних на сайті посольства.
Зазначимо, цього року Рош Ха-Шана відзначається 25-27 вересня.
Раніше повідомлялось, що США не планують негайно змінювати дипломатичну присутність в Україні, попри занепокоєння щодо ударів Росії у День Незалежності України.