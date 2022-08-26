Громадян США закликають не відвідувати Україну на Рош Ха-Шана

В посольстві США зазначають, що після 24 лютого призупинили консульські послуги.

Громадян США закликають утриматися від поїздки до України на святкування єврейського Нового року - Рош Ха-Шана.

Про це повідомило посольство США в Україні.

Державний департамент США рекомендує громадянам своєї країни не їздити в Україну. Ті ж, хто вже знаходяться в Україні, мають безпечно покинути її або проявляти обережність через можливість військових атак.

В тому випадку, якщо громадяни США залишаються в УКраїні, їм радять зробити наступні кроки:

Скласти заповіт і вказати страхових бенефіціарів;

Обговорити з близькими план догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажаннями щодо похорону тощо;

Залишити зразки ДНК у постачальника медичних послуг;

Розробити особистий план забезпечення безпеки;

Зареєструвати поїздку в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP);

Підготувати план дій у надзвичайних ситуаціях;

Уникати демонстрацій і скупчень людей;

Дотримуватись інших рекомендацій, вказаних на сайті посольства.

Зазначимо, цього року Рош Ха-Шана відзначається 25-27 вересня.

Раніше повідомлялось, що США не планують негайно змінювати дипломатичну присутність в Україні, попри занепокоєння щодо ударів Росії у День Незалежності України.