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​Майже мільйон росіян виїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Понад 60% громадян РФ потрапили на територію ЄС через Фінляндію та Естонію.

​Майже мільйон росіян виїхали до ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Фото: interfax.ru

З 24 лютого майже мільйон громадян Російської Федерації в'їхали на територію Євросоюзу.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на дані Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex.

З 24 лютого до 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ.

61% росіян в'їхали до ЄС через Фінляндію та Естонію. Зокрема, понад 329 тисяч громадян або 33% зробили це через фінський кордон, а майже 282 тисячі або 28 відсотків - через естонський.

Ще понад 132 тисячі громадян РФ потрапили до ЄС через Литву, понад 35 тисяч - через Латвію, понад 26 тисяч - через Польщу.

Нагадаємо, офіційна представниця Єврокомісії Аніта Хіппер повідомила, що країни ЄС видаватимуть візи росіянам в індивідуальному порядку. Кожну заявку оцінюватимуть відповідно до мотивації, враховуючи політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини.

30-31 серпня у Празі під головуванням Борреля відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, де планують обговорити це питанні. Ймовірність, що рішення припинити видачу туристичних віз росіянам буде ухвалено на рівні ЄС, невелика, але є. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Росіянам в’їзд заборонений". Чи з’явиться такий знак на "дверях" ЄС?".

Заборонити вʼїзд до ЄС усім громадянам РФ закликав в інтервʼю Washington Post Президент України Володимир Зеленський.

"Які б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна нас не стосується. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?" Може. Населення обрало цей уряд і не бореться із ним, не сперечається, не кричить", – сказав він.

Упродовж кількох днів ідею підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі, Данії.

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