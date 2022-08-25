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Кількість зареєстрованих випадків мавпячої віспи за останній тиждень зменшилася на 21%, - ВООЗ

Це може означати, що спалах хвороби в Європі може почати знижуватися.

Кількість зареєстрованих випадків мавпячої віспи за останній тиждень зменшилася на 21%, - ВООЗ
Фото: Вікіпедія

У ВООЗ оприлюднили звіт, згідно з яким кількість зареєстрованих випадків мавпячої віспи у всьому світі за останній тиждень зменшилася на 21%, пише Time.

Наразі від початку спалаху хвороби і до сьогодні зареєстровано понад 45 тисяч випадків у 98 державах. Раніше Агентство охорони здоров'я ООН повідомляло про 5907 нових випадків захворювання щотижня.

За даними ВООЗ, на Америку припадало 60% зареєстрованих випадків мавпячої віспи за останній місяць, тоді як на Європу - близько 38%. В Африці за минулий тиждень зафіксували за тиждень 219 нових випадків, більшість із них - у Нігерії та Конго.

Нагадаємо, в липні Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила оголосити спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

Тим часом за даними гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса, у світі знову почала зростати смертність від COVID-19.

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