Кількість зареєстрованих випадків мавпячої віспи за останній тиждень зменшилася на 21%, - ВООЗ

У ВООЗ оприлюднили звіт, згідно з яким кількість зареєстрованих випадків мавпячої віспи у всьому світі за останній тиждень зменшилася на 21%, пише Time.
Наразі від початку спалаху хвороби і до сьогодні зареєстровано понад 45 тисяч випадків у 98 державах. Раніше Агентство охорони здоров'я ООН повідомляло про 5907 нових випадків захворювання щотижня.
За даними ВООЗ, на Америку припадало 60% зареєстрованих випадків мавпячої віспи за останній місяць, тоді як на Європу - близько 38%. В Африці за минулий тиждень зафіксували за тиждень 219 нових випадків, більшість із них - у Нігерії та Конго.
Нагадаємо, в липні Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила оголосити спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.
Тим часом за даними гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса, у світі знову почала зростати смертність від COVID-19.