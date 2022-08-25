Байден скасував студентські борги у розмірі $10 тиc. для мільйонів американців

“Люди нарешті можуть виповзти з-під цієї гори боргів”.

Президент США Джо Байден скасує федеральні студентські позики до 10 000 доларів для мільйонів американців, які заробляють менше ніж 125 000 доларів на рік.

Про це пише BBC.

Байден також пробачить борги у розмірі 20 000 тисяч доларів студентам, які отримали так звану субсидію Пелла.

“Люди нарешті можуть виповзти з-під цієї гори боргів”, – сказав він.

Згідно з останніми оцінками, 43 мільйони американців винні загалом 1,6 трильйона доларів федерального студентського боргу.

Борги майже одної п'ятої з них становлять менше ніж 10 000 доларів.

Згідно з оцінкою експертів Університету Пенсільванії, одноразове скасування боргів у розмірі 10 000 доларів для кожного позичальника, що заробляє не більше 125 000 доларів США, коштуватиме федеральному уряду приблизно 300 мільярдів доларів.