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Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві

На думку президента, було б символічно провести цей саміт в Україні, "де зараз вирішується, чи буде майбутнє взагалі".

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього ООН у Києві
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський запропонував провести наступного року в Києві Саміт майбутнього під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Про це він заявив, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН передає "Інтерфакс-Україна".

"Генсек ООН Антоніу Гутерреш хоче організувати Саміт майбутнього наступного року. Ми підтримуємо цю ініціативу і знову підтверджуємо: щоб вибудувати наше спільне майбутнє, необхідно залишити на звалищі історії те, що не дозволяло людству жити в умовах миру, а саме – агресію, колоніальні амбіції. Це - те, що демонструє Росія. Переконаний у тому, що ми разом зможемо збудувати спільне майбутнє", - сказав Зеленський.

За його словами, було б символічно провести цей саміт в Україні, "де вирішується, чи буде майбутнє взагалі".

"Це питання вирішується також на Запорізькій АЕС, у наших морських портах, на Донбасі, в Криму. Наша незалежність – це ваша безпека", - наголосив президент.

Нагадаємо, 17 серпня генсек ООН Гутерреш прибув до Львова для зустрічі з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом.

19 серпня Гутерреш також відвідав Одесу.

У квітні під час зустрічі генсека ООН із Зеленським у Києві Росія завдала по столиці ракетного удару. При цьому Гутерреш напередодні їздив і в Росію на зустріч із Володимиром Путіним. Вони обговорювали пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

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