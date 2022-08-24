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США завдали ударів по обʼєктах Корпусу вартових ісламської революції у Сирії

Про жертв не повідомляється. 

США завдали ударів по обʼєктах Корпусу вартових ісламської революції у Сирії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американські військові заявили про здійснення авіаударів по обʼєктах груп, повʼязаних із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) у сирійському Дейр-ез-Зор. Центральне командування повітряних сил повідомило, що атака покликана захистити сили США від підтримуваних Іраном угруповань. Про це пише Reuters.

Військові послалися на інцидент 15 серпня, коли безпілотники атакували комплекс, що перебуває під управлінням коаліції в сирійській опозиції, яку підтримують Штати. 

"Президент дав напрямок цим ударам", – заявив речник, полковник Джо Буччіно. 

Ударів було завдано попри те, що перемовини щодо ядерного роззброєння між заходом і Іраном отримали потенціал до зрушення з місця.

Центральне командування назвало удари "пропорційними, умисними діями, спрямованими на обмеження ризику ескалації та мінімізацію ризику жертв". 

Збройні сили Штатів уперше були розгорнуті в Сирії під час кампанії адміністрації Барака Обами проти ІДІЛ. У Сирії перебувають близько 900 американських військових, переважно у східній частині.

Однак підтримувані Іраном сили закріпились у Сирії, надаючи підтримку режиму президента Башара Асада. 

Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану. 

У червні минулого року Збройні сили США завдали оборонні високоточні авіаудари по об'єктах воєнізованих угруповань, які підтримує Іран, в районі кордону Іраку та Сирії. Ці об‘єкти використовуються повстанцями, які за допомогою БпЛА атакують американський персонал і об'єкти в Іраці. 

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