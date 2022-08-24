Литва може шукати “регіональне рішення” щодо заборони віз для росіян

Литва шукатиме “регіональне рішення” щодо заборони видачі росіянам віз до країн Євросоюзу, якщо країни-члени ЄС не домовляться про загальноблокові санкції.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише The Guardian.

Очікується, що 30 серпня на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі країна проведе відповідні переговори з Латвією, Естонією, Фінляндією та Польщею.

“Ми шукаємо європейське рішення насамперед тому, що воно є найбільш стійким і юридично правильним”, – сказав Ландсбергіс журналістам.

“Якщо ми його не досягнемо, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу і, можливо, Фінляндію”, – додав він, визнавши, однак, що такий крок буде “складним”.

Нагадаємо, заборонити вʼїзд до ЄС усім громадянам РФ закликав в інтервʼю Washington Post Президент України Володимир Зеленський.

Упродовж кількох днів ідею підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі, Данії.

30-31 серпня у Празі під головуванням Борреля відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, де планують обговорити це питанні.

Раніше Ландсбергіс заявив, що росіяни, які не підтримують агресію Кремля проти України, повинні залишатися всередині Росії, а не подорожувати Європою.

5 серпня Латвія прийняла рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила буде лише кілька винятків.

Зазначимо, ймовірність, що рішення припинити видачу туристичних віз росіянам буде ухвалено на рівні ЄС, невелика, але є. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Росіянам в’їзд заборонений". Чи з’явиться такий знак на "дверях" ЄС?".