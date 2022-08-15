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Голова МЗС Литви пояснив, чому важливо заборонити видачу віз росіянам

У РФ, ймовірно, є 5−10% людей, які виступають проти війни.

Голова МЗС Литви пояснив, чому важливо заборонити видачу віз росіянам
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс
Фото: lrt.lt

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс переконаний, що росіяни, які не підтримують агресію Кремля проти України, повинні залишатися всередині Росії, а не подорожувати Європою.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle, пише "НВ".

Ландсбергіс зазначив, що в Росії, ймовірно, є 5−10% людей, які виступають проти війни. Він наголосив, що йдеться про мільйони росіян, яким варто залишатися всередині країни-агресора, щоб вплинути на кремлівський режим.

"Я вірю, що зміни відбуваються усередині. І якщо ми віримо, що в майбутньому на нас чекає демократична Росія, то її становлення відбуватиметься зсередини та здебільшого виходитиме від тих відсотків", - сказав міністр.

Нагадаємо,  5 серпня Латвія прийняла рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила буде лише кілька винятків.

Литва підтримує рішення Естонії про заборону на видачу віз росіянам і вважає, що його можна розповсюдити на увесь Європейський Союз.

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