ЗСУ знищили по одній базі окупантів на півдні та сході

Також знищено склад у Бериславському районі Херсонської області.

Збройні сили України 14 серпня знищили дві бази та один склад з боєприпасами російських загарбників.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його даними, впродовж поточної доби Росія втратила дві бази - у Токмаку Запорізької області та у Попасній Луганської області, а також один склад БК - Бериславський район Херсонської області.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб. 150 окупантів були ліквідовані минулої доби.