Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
У Пісках запеклі бої, – британська розвідка
У Пісках запеклі бої, – британська розвідка
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили по одній базі окупантів на півдні та сході

Також знищено склад у Бериславському районі Херсонської області.

ЗСУ знищили по одній базі окупантів на півдні та сході
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

Збройні сили України 14 серпня знищили дві бази та один склад з боєприпасами російських загарбників.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його даними,  впродовж поточної доби Росія втратила дві бази - у Токмаку Запорізької області та у Попасній Луганської області, а також один склад БК - Бериславський район Херсонської області.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб. 150 окупантів були ліквідовані минулої доби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також