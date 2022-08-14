В Каїрі (Єгипет) 14 серпня спалахнула пожежа в коптській церкві.

Про це повідомляє Sky News.

Займання виникло, коли 5 тисяч вірян зібралися на месу в церкві Абу Сіфін. Вогонь заблокував вхід до храму, тому виникла тиснява. Щонайменше 41 людина загинула. Повідомляють, що більшість із загиблих – діти.

Президент Абдель Фаттах аль-Сіссі висловив свої співчуття. Він доручив державним органам вжити всіх необхідних заходів і негайно зайнятися ліквідацією аварії. На місце події направили 30 машин швидкої допомоги. Медзаклади в Каїрі перевели в режим екстреної готовності.

Нагадаємо, що у столиці Вірменії Єревані стався гучний вибух у торговому центрі "Сурмалу", є загиблі.