У Чорногорії внаслідок масової стрілянини загинули 11 людей

Чоловік засрелив жінку і дітей, які орендували в нього нерухомість, а потім відкрив вогонь по людях на вулиці.

Внаслідок масової стрілянини в Чорногорії загинули 11 людей, зокрема двоє дітей. Нападник також застрелений, а ще шестеро людей отримали поранення, пише Reuters із посиланням на заяву державного прокурора в ефірі Vijesti TV.

Голова поліції Чорногорії Зоран Брдʼянін заявив, що в пʼятницю в місті Цетинє близько 15:30 за місцевим часом 34-річний чолові із мисливської рушниці застрелив брата і сестру 8 та 11 років, а потім поранив їхню матір. Жінка померла в лікарні.

"Родина жила в будинку стрілка в якості орендарів", – заявив Брдʼянін.

Мотив злочинця невідомий. Після вбивства цієї родини він вийшов на вулицю та убив ще сімох осіб.

У ході стрілянини поранень зазнав поліцейський, але нападника ліквідувала цивільна особа.

Нагадаємо, що на тлі масових випадків стрілянини в США ухвалили посилення контролю за вогнепальною зброєю. Двопартійний законопроєкт було ухвалено через кілька тижнів після масових розстрілів в Увальде і Буффало, які забрали життя понад 30 людей, зокрема 19 дітей у навчальній школі.