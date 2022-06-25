Байден підписав закон про жорсткіший контроль за володінням зброєю

У людей, які вважаються небезпечними для себе і оточення, зброю зможуть вилучати.

Президент США Джо Байден підписав закон про більш жорсткі правила володіння вогнепальною зброєю. Це перша федеральна реформа щодо зброї за останні три десятиліття, пише Reuters.

Двопартійний законопроєкт було ухвалено через кілька тижнів після масових розстрілів в Увальде і Буффало, які забрали життя понад 30 людей, зокрема 19 дітей у навчальній школі.

"Дасть Бог, це врятує багато життів", – сказав президент США після підписання закону.

Документ передбачає право кожного з штатів не допускати потрапляння зброї до рук осіб, які вважаються небезпечними. У таких людей зброю зможуть навіть вилучати, а штати, які це дозволять, отримають додаткове державне фінансування. Забороняється продаж зброї особам, що були засуджені за жорстоке поводження зі своїми партнерами – як у родині, так і в позашлюбних стосунках.

Продаж зброї залишиться дозволеним, але продавці отримають перевірку біографічних даних. Зокрема, вперше будуть відкриті дані про серйозні правпорушення, вчинені неповнолітніми.

Раніше цього тижня Верховний суд США ухвалив розширення прав власників зброї, заявивши, що Конституція захищає право американців носити пістолет у громадських місцях для самозахисту. Байден назавав це рішення жахливим.

Контроль над володінням зброєю тривалий час був предметом суперечок серед американців, і декілька спроб зробити його більш жорстким завершувалися невдало.

Нагадаємо, зростання випадків масових розстрілів у США відмітили після помʼякшення карантинних обмежень, упроваджених у звʼязку з ковідом. Випадки убивств у Штатах відбувалися й у навчальних закладах.

Аналогічні трагедії є й в інших країнах. Цього тижня озброєний чоловік відкрив вогонь у барі для ЛГБТ-людей.