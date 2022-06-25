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Росія має план усунення Лукашенка від влади, – Клімкін

На його погляд, Лукашенко піде на потрібні Росії провокації. 

Росія має план усунення Лукашенка від влади, – Клімкін
Фото: EPA/UPG

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія має план усунення від влади в Білорусі Олександра Лукашенка. 

Про це він повідомив у програмі "Міжнародна пʼятниця" з Олександром Демченком на LB live.

"В Росії точно є плани перезвантажити Лукашенка. Там є клани, які хочуть позбутися. А для Лукашенка посада – це шанс на реінкарнацію, там, на голову парламенту союзної держави чи щось таке. І, думаю, що вони Лукашенка дотиснуть. Тільки – до чого?" – заявив він.

Клімкін вважає, що, крім провокацій проти України, є ризик провокацій на литовському чи польському кордонах. 

"Вже були мігранти. Тепер це можуть якісь перестрілки, якийсь прорив, все, що завгодно", – заявив Клімкін.

Він переконаний, що Лукашенко сподівається, щоб війна в Україні продовжувалась якомога довше, бо таким чином російський фокус відволікається від нього.

"Але, думаю, в Кремлі його доженуть", – вважає колишній міністр.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, Росія планує підірвати житлові будинки в білоруському місті Мозир, щоб втягнути країну у війну проти України.

З території Білорусі лишається загроза ракетних ударів. Тільки цієї ночі з її повітряного простору по Україні запустили десятки ракет. 

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