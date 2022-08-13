У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
У Харкові ворожими ракетами С-300 зруйновано корпуси вищого навчального закладу
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Усі виплати за липень військовослужбовці отримають у повному обсязі, – Маляр
​Добровольці. Російська версія
​Добровольці. Російська версія
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
​УПЦ МП попросила Прикордонну службу дозволити виїзд єпископів – для створення парафій за кордоном (документ)
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
"Народ на Росію пре вже", – окупанти розповідають про наслідки ударів по Криму
ГоловнаСвіт

Авто з українськими дипломатами потрапило в ДТП у Відні, МЗС з'ясовує обставини

"Дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку", - наголосив речник міністерства.

Авто з українськими дипломатами потрапило в ДТП у Відні, МЗС з'ясовує обставини
Фото: portal.lviv.ua

Авто українського військового аташе потрапило в ДТП у Відні (Австрія). Міністерство закордонних справ вивчає всі обставини.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що українське посольство "взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП". 

"Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху та наражати інших на небезпеку", - підкреслив Ніколенко.

Він додав, що рішення про подальші кроки щодо учасника аварії в МЗС ухвалять за підсумками розслідування.

Як повідомляє "РБК Україна" з посиланням на австрійське видання Kronen Zeitung, аварія трапилася вчора, 12 серпня, в центрі Відня. Авто з українськими дипломатами врізалося в машину на світлофорі. Водій зник з місця пригоди, однак згодом його затримала поліція.

Коли віденські правоохоронці попросили водія і пасажирів вийти з авто, ті скористалися дипломатичним імунітетом. 

За інформацією видання, один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь, а у ймовірного водія (за словами потерпілих, він помінявся місцями з пасажиром) заміри показали понад 2 проміле.

Нагадаємо, днями в ДТП в Хорватії загинули 11 польських паломників.

Нещодавно в Рівному водій розбив п'ять автомобілів під час втечі від поліції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також