Партнерство Ірану та Росії кине виклики інтересам США та їхніх союзників у всьому світі, – ISW

Путін і І Райсі спілкувалися з початку війни частіше, ніж з іншими світовими лідерів.

Росія та Іран розширили своє стратегічне партнерство після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Високопоставлені російські та іранські чиновники часто зустрічалися в останні місяці, щоб посилити співпрацю та підписати економічні та військові угоди.

“Москва і Тегеран давно співпрацюють, коли їхні інтереси збігаються, особливо в протистоянні США на Близькому Сході, але їхні останні дії підкреслюють більш узгоджені зусилля для зміцнення їхнього партнерства”, – зазначили в Інституті.

Президенти Володимир Путін і Ібрагім Райсі розмовляли принаймні чотири рази з початку вторгнення – частіше, ніж кожен з них спілкувався з більшістю інших світових лідерів. Путін відвідав Тегеран у липні 2022 року, що стало його першою закордонною поїздкою за межі території колишнього Радянського Союзу з початку війни.

“Ці взаємодії відображають поглиблення та потенційно більш збалансовані відносини, у яких Росія більше не є домінуючою стороною. Це партнерство, ймовірно, кине виклик інтересам США та їхніх союзників у Європі, на Близькому Сході та в усьому світі”, – додали аналітики.

Нагадаємо, російські військові почали навчання на іранських безпілотниках, що є ознакою того, що РФ готова їх придбати.

Раніше повідомлялося, що Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань. Іран цю інформацію тоді заперечив.

Окрім того, 9 серпня Росія вивела на орбіту іранський супутник "Хаям", який може використовуватися для стеження за Україною.