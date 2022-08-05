Росія використовуватиме іранський супутник для стеження за Україною, – The Washington Post

Росія має намір на замовлення Ірану підняти на орбіту супутник "Хайям", який використовуватиметься для стеження за Україною.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела у західних розвідувальних службах.

Зазначається, що "Роскосмос" оголосив дату запуску – 9 серпня.

"Новий супутник, який Росія наступного тижня готується запустити для Ірану, суттєво покращить спроможність Тегерана стежити за військовими цілями на Близькому Сході. Але спершу Москва має намір використовувати космічний апарат для підтримки власних воєнних дій в Україні", – пише видання.

Зазначимо, що офіційні особи США та Близького Сходу ще в червні 2021 року заявили, що РФ готується відправити російські супутники до Ірану, що розширить загальні можливості Тегерана зі спостереження на Близькому Сході та за його межами.

Нагадаємо, Інституті вивчення війни (ISW) раніше повідомляв, що Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.