У США за обвинуваченнями у вбивстві Бріонни Тейлор арештували чотирьох поліцейських

Одного з них цього року виправдали присяжні.

У США чотирьох поліцейських заарештували за обвинуваченнями у вбивстві Бріонни Тейлор 2020 році.

Про це пише BBC.

Тейлор була вбита у своєму будинку в Луїсвіллі, штат Кентуккі, поліцейськими в цивільному, які виконували ордер на обшук без стуку.

26-річну робітницю лікарні застрелили, коли поліцейські увірвалися до квартири після опівночі, коли вона була зі своїм бойфрендом Кеннетом Вокером.

Її смерть викликала протести проти расової несправедливості у всій країні.

Лише одному офіцеру, який брав участь у рейді, колишньому детективу з Луїсвілля Бретту Хенкінсону, раніше пред'явили обвинувачення у цій справі.

Однак Хенкінсона, який зробив 10 пострілів під час інциденту, раніше цього року виправдали присяжні. Він є одним з чотирьох осіб, яким Міністерство юстиції США висуне нові звинувачення.

Інші – Джошуа Джейнс, також колишній офіцер, і чинні офіцери Келлі Ханна Гудлетт і Кайл Міні.

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Меррік Гарланд оголосив про нові звинувачення. Він сказав, що офіцерам було пред'явлено звинувачення у порушенні цивільних прав, незаконній змові, неконституційному застосуванні сили та обструкції.

Офіцерам – усім, крім Ханкінсона – висунули звинувачення у фальсифікації ордера на обшук. Хенкінсона звинувачують у застосуванні надмірної сили, коли він відкрив вогонь під час рейду.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року у Міннеаполісі затримали поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда. Під час затримання один з поліцейських кілька хвилин продовжував натискати коліном на шию Флойда, який повторював, що він не може дихати. Згодом чоловік помер у реанімації, а відео його затримання потрапило в інтернет.