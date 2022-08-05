Уряд Драгі затвердив указ про реформування системи кримінального правосуддя в Італії

Уряд Італії, що йде у відставку, затвердив у четвер указ про реформування системи кримінального правосуддя країни.

Про це пише Reuters.

Документ прокладає шлях до завершення ширшої реформи, необхідної для підтримки надходження фінансування Європейського Союзу.

“Затримки у судових справах вважаються стримувальним фактором для іноземних інвестицій, підривом довіри до правової системи та серйозною перешкодою для зростання третьої за обсягом економіки єврозони”, – зазначає видання.

Європейська комісія обумовила, що для отримання Італією частини з 200 мільярдів євро на відновлення країни після пандемії коронавірусу, тривалість судових процесів має зменшитися на 25% упродовж п'яти років у кримінальних справах та на 40% – у цивільних.

Реформа, ймовірно, найсуперечливіша за 18 місяців прем'єрства Маріо Драгі, пропонує скасувати судові процеси без винесення вердикту, якщо вони тривають понад визначений час.

Критики нововведення заявляють, що це дозволить тисячам злочинців уникнути правосуддя. Водночас міністр юстиції Марта Картабія зазначає, що реформа також передбачає наймання 15 тисяч клерків для полегшення роботи суддів, спрощує деякі процедури та заохочує угоди про визнання провини, щоб запобігти передачі справ до суду.

Укази щодо реформування системи кримінальної та цивільної юстиції будуть передані до парламентських комітетів, які можуть запропонувати можливі поправки.

Реформа має набути чинності до кінця цього року, щоб вивільнити європейські кошти.

“Уряд Драгі, що йде у відставку, зробив реформу юстиції частиною справ, якими він займатиметься до призначення нового кабінету міністрів після виборів 25 вересня”, – зауважує Reuters.

Нагадаємо, Маріо Драгі двічі подавав у відставку на тлі коаліційної кризи уряду. Вперше президент Італії його відставку не прийняв. 20 липня Драгі виступив перед Сенатом та отримав вотум довіри. 21 липня Драгі знову подав у відставку і тоді президент країни Серхіо Маттарелла її підтримав.

Керівник МЗС Італії Луїджі Ді Майо вважає, що урядова криза в країні загрожує позбавити Україну військової підтримки.

Зазначимо, що Драгі виступає за надання Україні зброї та за її членство в ЄС, він є одним із найбільш жорстких західних лідерів, які протистоять Путіну. Був одним із перших, хто запропонував жорсткі санкції та заморожування російських валютних резервів.