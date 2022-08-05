74 населені пункти Запорізької області - без світла через пошкодження ліній електропостачання

Без газопостачання залишаються 226 989 абонентів у 270 населених пунктах.

Станом на 5 серпня 18 057 абонентів у Запорізької області залишаються без світла через пошкодження ліній електропостачання.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Через бойові дії учора в області було знеструмлено 61 домівку, щоправда, до кінця доби енергопостачання споживачам вдалося відновити.

"Також ворожими обстрілами було пошкоджено електромережі Запорізького та Більмацького районних відділень, внаслідок чого без енергоживлення залишилися 543 та 357 абонентів відповідно. Також на ранок у м. Запоріжжя внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередачі знеструмлено 35 споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи заплановані на сьогодні", - розповіли в адміністрації.

Без газопостачання в області залишаються 226 989 абонентів у 270 населених пунктах.

За інформацією адміністрації, через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 та частково 7 населених пунктів.

Проводити аварійно-відновлювальні роботи фахівці не можуть через бойові дії і недопуск до місць пошкоджень.

Нагадаємо, росармія вночі 5 серпня завдала ракетного удару по обʼєкту інфраструктури в передмісті Запоріжжя. Частина населених пунктів залишилась без світла та водопостачання, наразі триває відновлення мереж. А рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі.

У ніч на 4 серпня окупанти теж обстріляли область. Було пошкоджено і зруйновано житлові будинки, склади агрофірми, зерносховище.