Литва пропонує, щоб весь ЄС перестав давати візи росіянам

Литва підтримує рішення влади Естонії про заборону на видачу віз росіянам і вважає, що його можна розповсюдити на увесь Європейський Союз.

Про це йдеться в заяві литовського МЗС, яку цитує BNS.

"Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав і дотримується позиції, що обмеження працюють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні ЄС", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що після вторгнення російських військ в Україну Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських і національних віз громадянам Росії.

Нагадаємо, що Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила буде лише кілька винятків.

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. В інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".