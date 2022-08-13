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Литва пропонує, щоб весь ЄС перестав давати візи росіянам

Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу віз росіянам.

Литва пропонує, щоб весь ЄС перестав давати візи росіянам
Фото: mvs.gov.ua/

Литва підтримує рішення влади Естонії про заборону на видачу віз росіянам і вважає, що його можна розповсюдити на увесь Європейський Союз. 

Про це йдеться в заяві литовського МЗС, яку цитує BNS. 

"Литва послідовно виступає за санкції проти агресивних держав і дотримується позиції, що обмеження працюють ефективніше, якщо вони застосовуються на рівні ЄС", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що після вторгнення російських військ в Україну Литва однією з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських і національних віз громадянам Росії.

Нагадаємо, що Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила буде лише кілька винятків.

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. В інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

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