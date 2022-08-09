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Зеленський закликав західні країни заборони вʼїзд усім росіянам

Президент вважає, що кожен громадянин Росії є відповідальним за дії своєї влади, адже вони обрали її та не сперечаються з нею. 

Зеленський закликав західні країни заборони вʼїзд усім росіянам
Ілюстративне фото
Фото: ПЕГ

Президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам Росії.

У інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю". 

"Які б не були росіяни... нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: "Ця війна нас не стосується. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?". Може. Населення обрало цей уряд і не бореться із ним, не сперечається, не кричить", – вважає президент України. 

Зеленський додав, що Росія говорить світу, що він повинен жити за її правилами.

"Тоді йди і живи там. Це єдиний спосіб повпливати на Путіна", – вважає він.

Нагадаємо, Литва вже призупинила видачу віз росіянам. Отримати їх громадяни Росії зможуть лише в одному випадку – для участі в похороні. 

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