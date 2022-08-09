Головне за ніч. Вівторок, 9 серпня

Відбиті ворожі наступи, обстріли Харкова та Нікополя, бої на межі Луганщини та Донеччини, загрозлива ситуація на ЗАЕС.

У більшості областей України ніч минула відносно спокійно, але Харківщина, Миколаївщина і Дніпропетровщина знову зазнали обстрілів. На Херсонщині ситуація "стабільно критична". На сході тривають бої.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог наступав біля Красногорівки та Авдіївки, але отримав відсіч. Окупанти ведуть наступ на Бахмутському і Авдіївському напрямках, намагаються артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Закітного та Івано-Дар’ївки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що станом на 9 серпня російська армія втратила у війні в Україні близько 42 640 військових. Минулої доби було ліквідовано близько 300 окупантів, шість танків, чотири артилерійські системи й один гелікоптер.

Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 9 серпня російська армія знову обстріляла Харків. Близько 2:10 у місті пролунала серія вибухів – їх було не менше чотирьох.

"Зараз рятувальники змогли виявити тільки два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджена електроопора та трамвайні рельси. Ще один приліт в районі обхідної поруч із двоповерховою будівлею, яка не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Уламками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", – повідомив в Телеграм харківський мер Ігор Терехов.

Уночі росіяни вчергове обстріляли Нікополь. По місту вдарили з реактивної системи залпового вогню.

“Нікополь – двічі по повній касеті РСЗВ”, – йдеться у повідомленні голови районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

Обстріляли окупанти і ще один район Дніпропетровщини - Синельниківський.

За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла.

Минулої доби Збройні сили України відбили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганської і Донецької областей. Поблизу восьми населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

Росіяни також завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак, уразили населені пункти мінометами, повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ворог застосовує все наявне озброєння, щоб змусити ЗСУ зосередити основні сили на межі Донеччини і Луганщини й не допустити будь-яких маневрів.

На Херсонщині тривають обстріли в усіх громадах, на Миколаївщині вранці обстріляли Березнегувате. Обстрілів зазнали Дніпропетровська, Харківська, Херсонська, Луганська, Донецька, Миколаївська області.

На Херсонщині ситуація напружена, бойові дії протягом доби спостерігалися у всіх громадах. Окупаційна влада збільшила кількість пунктів допомоги – це робиться для збору особистої інформації, зокрема паспортних даних.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Реальні ризики мілітаризації Росією Запорізької АЕС можуть включати замінування станції та, можливо, небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Bellingcat визначив геолокацію відео Запорізької АЕС, зробленого дроном, яке оприлюднило російське опозиційне видання The Insider 5 серпня. На відео зображено російську військову техніку, яка пересувається на станції та навколо неї, зокрема військові вантажівки та бронемашини, які рухаються навколо та всередину будівлі, де розташований перший з шести ядерних реакторів заводу”, – йдеться у звіті.

Окупанти також викопали траншеї на станції та навколо неї та, можливо, облаштували вогневі позиції.

“Російські офіційні особи стверджують, що Україна неодноразово атакувала завод, тоді як українські офіційні особи стверджують, що російські війська атакують українські позиції з території заводу, перешкоджаючи українському вогню у відповідь і, по суті, використовуючи завод як ядерний щит”, – зазначили в ISW.

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