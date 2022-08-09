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У Харкові вночі через ворожий обстріл пролунала серія вибухів

Відомо про влучання в Індустріальному районі. 

У Харкові вночі через ворожий обстріл пролунала серія вибухів
Харків після обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Уночі 9 серпня російська армія знову обстріляла Харків. Близько 2:10 у місті пролунала серія вибухів – їх було не менше чотирьох.

Про це в Телеграм повідомив харківський мер Ігор Терехов

"Зараз рятувальники змогли виявити тільки два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджена електроопора та трамвайні рельси. Ще один приліт в районі обхідної поруч із двоповерховою будівлею, яка не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Уламками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", – заявив він.

Даних про наявність постраждалих немає. 

Нагадаємо, що у ніч на 8 серпня ворог вдарив по Харкову касетними боєприпасами – забороненими і одними із найбільш небезпечних, оскільки вони мають здатність детонувати через тривалий час після обстрілу. Загинув один чоловік, іще один був поранений. 

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