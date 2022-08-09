У Харкові вночі через ворожий обстріл пролунала серія вибухів

Уночі 9 серпня російська армія знову обстріляла Харків. Близько 2:10 у місті пролунала серія вибухів – їх було не менше чотирьох.

Про це в Телеграм повідомив харківський мер Ігор Терехов.

"Зараз рятувальники змогли виявити тільки два наслідки нічних прильотів. В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджена електроопора та трамвайні рельси. Ще один приліт в районі обхідної поруч із двоповерховою будівлею, яка не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Уламками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна", – заявив він.

Даних про наявність постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч на 8 серпня ворог вдарив по Харкову касетними боєприпасами – забороненими і одними із найбільш небезпечних, оскільки вони мають здатність детонувати через тривалий час після обстрілу. Загинув один чоловік, іще один був поранений.