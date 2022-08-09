США нададуть Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS протягом кількох місяців

У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але їх поставки готуються.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив про те, що Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності NASAMS протягом декількох місяців.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців", - зазначив Колін Кол.

Нагадаємо, вчора Пентагон оголосив вміст чергового безпекового пакету допомоги Україні вартістю до 1 млрд доларів. Він має задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

У липні США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.