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Реальні ризики мілітаризації Росією ЗАЕС включають замінування та зберігання військового озброєння біля ядерних реакторів, – ISW

З позицій на станції чи навколо неї окупанти могли обстрілювати Нікополь.

Реальні ризики мілітаризації Росією ЗАЕС включають замінування та зберігання військового озброєння біля ядерних реакторів, – ISW
Фото: Енергоатом

Реальні ризики мілітаризації Росією Запорізької АЕС можуть включати замінування станції та, можливо, небезпечне зберігання військового озброєння поблизу ядерних реакторів і сховищ ядерних відходів.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Bellingcat визначив геолокацію відео Запорізької АЕС, зробленого дроном, яке оприлюднило російське опозиційне видання The Insider 5 серпня. На відео зображено російську військову техніку, яка пересувається на станції та навколо неї, зокрема військові вантажівки та бронемашини, які рухаються навколо та всередину будівлі, де розташований перший з шести ядерних реакторів заводу”, – йдеться у звіті.

Окупанти також викопали траншеї на станції та навколо неї та, можливо, облаштували вогневі позиції.

“Російські офіційні особи стверджують, що Україна неодноразово атакувала завод, тоді як українські офіційні особи стверджують, що російські війська атакують українські позиції з території заводу, перешкоджаючи українському вогню у відповідь і, по суті, використовуючи завод як ядерний щит”, – зазначили в ISW.

З початку липня російське військо неодноразово обстрілювало сусіднє контрольоване Україною місто Нікополь, ймовірно, з позицій на АЕС або навколо неї.

ISW продовжує вважати, що російські сили, ймовірно, використовують загрозу ядерної катастрофи, щоб знизити волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, створивши витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.

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