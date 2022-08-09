У Чорному морі окупанти залишили на чергуванні два носії ракет “Калібр”

У Чорному морі окупанти залишили на чергуванні один великий десантний корабель та два надводних носії крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У споряджені носіїв – 16 ракет.

“Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройні сили України за бойовий день ліквідували 23 окупантів. Знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, танк Т-72 та самохідну гаубицю “Мста-С” росіян.