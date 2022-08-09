Росія призупинила інспекції США, передбачені договором про контроль за ядерною зброєю

Росіяни скаржаться, що їхні інспектори через санкції не можуть відвідувати ядерні об'єкти у США, а у американців таких обмежень немає.

Росія поінформувала США про припинення американських інспекцій своїх об'єктів ядерної зброї відповідно до Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

“Російська Федерація змушена вдатися зараз до цього через наполегливе прагнення Вашингтону домогтися перезапуску інспекційної діяльності на умовах, які не враховують чинні реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють Російську Федерацію права на здійснення інспекцій на американській території”, – зазначили у МЗС окупантів.

Росіяни скаржаться, що через санкції між Росією та США “перервано нормальне авіаційне сполучення, а повітряний простір держав, які є союзниками та партнерами США, закритий для російських літаків, які доставляють російські інспекційні групи до пунктів в'їзду на американській території”.

Водночас аналогічних перешкод для прибуття в Росію американських інспекторів немає, заявляють у РФ.

Також росіяни стурбовані зростанням кількості випадків коронавірусу у США, оскільки “найважливішим пріоритетом для російської сторони є збереження здоров’я та безпека російських інспекторів та членів льотних екіпажів”.

У МЗС заявили, що ці заходи мають тимчасовий характер. “Росія повністю віддана дотриманню всіх положень Договору, який є в наших очах найважливішим інструментом підтримки міжнародної безпеки та стабільності”, – переконують росіяни.

Договір між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START) – двостороння угода між країнами про подальше взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Договір підписали у 2010 році, а у 2021 році продовжили на 5 років. Інспекційні перевірки є головним інструментом взаємного контролю про виконання документа.

Після вторгнення Росії до України США звинуватили РФ у брязканні ядерною зброєю. Кремль зі свого боку скаржиться, що переговори щодо контролю над озброєннями ще не розпочалися.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Джо Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну повернутись до переговорів по договору, який замінить собою СНО-3.

Байден порадив Росії продемонструвати своє бажання відновити роботу, а також наполягає, щоб до переговорів приєднався Китай.

Раніше Джо Байден заявив, що США готові використати “всі елементи своєї національної сили”, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю.