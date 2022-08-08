Для українських біженців змінили правила перебування в Німеччині

Хто перебуває в державі понад 90 днів, повинен отримати статус тимчасового захисту або залишити країну на наступні 90 днів.

У Німеччині Федеральна рада змінила правила перебування українських біженців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Починаючи з 1 вересня, для українців стартує облік часу перебування у ФРН.

Для цього будуть враховувати всі дні перебування у країні від 24 лютого.

Біженці з України, які проживають у Німеччині більш ніж 90 днів, повинні отримати статус тимчасового захисту. Інакше зобов'язані залишити країну на наступні 90 днів.

Ті українці, які прибудуть до Німеччини після 1 вересня, зможуть легально перебувати в державі упродовж трьох місяців і при цьому не подавати заяву на реєстрацію статусу тимчасового захисту

Зазначається, що реєстрацію для громадян України буде відкрито протягом усього часу війни.

Нагадаємо, раніше Ірландія зупинила безвізовий режим для біженців з більшості країн Європи, щоб звільнити більше місць для українців. А в Шотландії призупинили програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.