10 тисяч українців з окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати

10 тисяч українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати.

Це передбачено Меморандумом про співпрацю Міністерства соціальної політики України та неурядової організації “ACTED”.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу на місяць одноразовою виплатою на три місяці.

На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Зазначимо, “ACTED” є неурядовою організацією зі штаб-квартирою у Парижі, заснована у 1994 році.

Організація працює в Україні з 2015 року, реагуючи на надзвичайні та довгострокові потреби вразливих груп населення, які проживають уздовж лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях.

За останні два роки “ACTED” розширила свою діяльність на території Харкова, Херсона та регіону Азовського моря, з початку війни активізує свою діяльність для підтримки постраждалих людей у “гарячих точках” в Україні, переміщених осіб та евакуйованих осіб по всій Україні, а також груп біженців у сусідніх країнах Центральної Європи.

Нагадаємо, у липні при Міністерстві у справах ветеранів України відновила роботу Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги.