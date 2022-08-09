Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
ГоловнаСуспільствоВійна

10 тисяч українців з окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати

Наразі це мешканці п'яти областей.

10 тисяч українців з окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати
Фото: delo.ua

10 тисяч українців з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій отримають додаткові виплати.

Це передбачено Меморандумом про співпрацю Міністерства соціальної політики України та неурядової організації “ACTED”.

Розмір допомоги становитиме 2 220 грн на особу на місяць одноразовою виплатою на три місяці.

На початковому етапі це будуть мешканці Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Зазначимо, “ACTED” є неурядовою організацією зі штаб-квартирою у Парижі, заснована у 1994 році.

Організація працює в Україні з 2015 року, реагуючи на надзвичайні та довгострокові потреби вразливих груп населення, які проживають уздовж лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях.

За останні два роки “ACTED” розширила свою діяльність на території Харкова, Херсона та регіону Азовського моря, з початку війни активізує свою діяльність для підтримки постраждалих людей у “гарячих точках” в Україні, переміщених осіб та евакуйованих осіб по всій Україні, а також груп біженців у сусідніх країнах Центральної Європи.

Нагадаємо, у липні при Міністерстві у справах ветеранів України відновила роботу Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також