Міносвіти та Кембриджський університет підписали Меморандум про взаєморозуміння

Вчора, 8 серпня, був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між МОН та Відділом видавництва та оцінювання Кембриджського університету.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.
“Після зустрічі Міністра з представниками університету в Лондоні, яка відбулася в травні 2022 року, українські та кембриджські експерти розпочали активне розроблення цієї програми”, - йдеться у повідомленні.
Угода передбачає:
- створення карт навчання для систем освіти країн, які приймають українців;
- допомогу в реєстрації результатів навчання кожної дитини;
- надання постійної підтримки вчителям.
Британці запропонували технологію створення карт, що зображують відмінності між національними освітніми програмами. Вона спрямована на допомогу іноземним викладачам оцінити об‘єктивний рівень освіти учнів і студентів, а також посприяти учням та студентам у полегшенні перехідного процесу в навчанні.
Також ці карти стануть у пригоді під час повернення українських дітей, адже допоможуть нашим викладачам зрозуміти досягнутий прогрес у навчанні залежно від того, в якій країні перебували українські учні та студенти.
Раніше повідомлялось, що у програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, чия творчість або біографія тісно пов’язані з Україною.