Міносвіти та Кембриджський університет підписали Меморандум про взаєморозуміння

Ця угода закріплює співпрацю з Центром видавництва та оцінювання Кембриджського університету.

Вчора, 8 серпня, був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між МОН та Відділом видавництва та оцінювання Кембриджського університету.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

“Після зустрічі Міністра з представниками університету в Лондоні, яка відбулася в травні 2022 року, українські та кембриджські експерти розпочали активне розроблення цієї програми”, - йдеться у повідомленні.

Угода передбачає:

створення карт навчання для систем освіти країн, які приймають українців;

допомогу в реєстрації результатів навчання кожної дитини;

надання постійної підтримки вчителям.

Британці запропонували технологію створення карт, що зображують відмінності між національними освітніми програмами. Вона спрямована на допомогу іноземним викладачам оцінити об‘єктивний рівень освіти учнів і студентів, а також посприяти учням та студентам у полегшенні перехідного процесу в навчанні.

Також ці карти стануть у пригоді під час повернення українських дітей, адже допоможуть нашим викладачам зрозуміти досягнутий прогрес у навчанні залежно від того, в якій країні перебували українські учні та студенти.

Раніше повідомлялось, що у програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, чия творчість або біографія тісно пов’язані з Україною.