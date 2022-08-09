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Міносвіти та Кембриджський університет підписали Меморандум про взаєморозуміння

Ця угода закріплює співпрацю з Центром видавництва та оцінювання Кембриджського університету. 

Міносвіти та Кембриджський університет підписали Меморандум про взаєморозуміння
Фото: Facebook|University of Cambridge

Вчора, 8 серпня, був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між МОН та Відділом видавництва та оцінювання Кембриджського університету. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України. 

“Після зустрічі Міністра з представниками університету в Лондоні, яка відбулася в травні 2022 року, українські та кембриджські експерти розпочали активне розроблення цієї програми”, - йдеться у повідомленні. 

Угода передбачає:

  • створення карт навчання для систем освіти країн, які приймають українців;
  • допомогу в реєстрації результатів навчання кожної дитини;
  • надання постійної підтримки вчителям.

Британці запропонували технологію створення карт, що зображують відмінності між національними освітніми програмами. Вона спрямована на допомогу іноземним викладачам оцінити об‘єктивний рівень освіти учнів і студентів, а також посприяти учням та студентам у полегшенні перехідного процесу в навчанні. 

Також ці карти стануть у пригоді під час повернення українських дітей, адже допоможуть нашим викладачам зрозуміти досягнутий прогрес у навчанні залежно від того, в якій країні перебували українські учні та студенти. 

Раніше повідомлялось, що у програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, чия творчість або біографія тісно пов’язані з Україною.

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