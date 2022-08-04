Творчість пов’язана з Україною. МОН хоче залишити у шкільній програмі Гоголя і Булгакова

У програмі зарубіжної літератури залишаться лише ті письменники, чия творчість або біографія тісно пов’язані з Україною.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомив керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

“Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах”, – йдеться в повідомленні.

На думку Юрія Кононенка, Микола Гоголь – фактично український письменник, бо багато зробив для української культури.

Також, за його словами, у школах буде вивчатися твір Михайла Булгакова “Собаче серце”.

У шкільній програмі залишиться твір Анатолія Кузнецова “Бабин Яр”. “Це знаковий твір, документальний, який пов’язаний тісно з трагічною подією яка була на території України”, – пояснив Кононенко.

На уроках зарубіжної літератури вивчатимуть і "12 стільців" Ільфа та Петрова.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство освіти та науки внесе зміни в навчальні програми з кількох предметів. Це захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.