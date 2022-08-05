Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
ГоловнаСуспільствоПодії

Майже пів мільярда арештованих коштів колаборанта передали в АРМА

Засновник с/г товариства перереєстрував його в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з українських банків.

Майже пів мільярда арештованих коштів колаборанта передали в АРМА
Фото: Макс Требухов

В управління Національного агентства з повернення активів (АРМА) за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва передали арештовані грошові кошти у сумі близько 500 млн грн. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Кошти арештували в рамках кримінального провадження за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності.

"За даними слідства, засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у взаємодії з представниками незаконно створених органів влади так званої ЛНР, здійснив перереєстрацію підприємства в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з банків в Україні", – розповіли в ОГП.

Тож за клопотанням прокурора було накладено арешт на банківські рахунки товариства і його засновника.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше прокуратура передала в АРМА активи білоруського підприємства, яке надавало послуги у сфері добування нафти та природного газу, на 4 млрд гривень.

До цього Нацагентству передали активи 19 компаній, якими керували російські корпорації та банки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також