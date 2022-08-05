Майже пів мільярда арештованих коштів колаборанта передали в АРМА

Засновник с/г товариства перереєстрував його в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з українських банків.

В управління Національного агентства з повернення активів (АРМА) за клопотанням Подільської окружної прокуратури Києва передали арештовані грошові кошти у сумі близько 500 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Кошти арештували в рамках кримінального провадження за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності.

"За даними слідства, засновник одного з українських сільськогосподарських товариств у взаємодії з представниками незаконно створених органів влади так званої ЛНР, здійснив перереєстрацію підприємства в органах окупаційної влади та намагався вивести кошти, розміщені на рахунках одного з банків в Україні", – розповіли в ОГП.

Тож за клопотанням прокурора було накладено арешт на банківські рахунки товариства і його засновника.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше прокуратура передала в АРМА активи білоруського підприємства, яке надавало послуги у сфері добування нафти та природного газу, на 4 млрд гривень.

До цього Нацагентству передали активи 19 компаній, якими керували російські корпорації та банки.