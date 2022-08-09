Кіровоградщина планує встановити зупинки-укриття на випадок ракетних атак

У Кіровоградській області планують встановити зупинки-укриття, покликані захистити населення на випадок ракетних атак.

Голова ОВА Андрій Райкович у Телеграм опублікував заклик до підприємців долучатися до облаштування таких укриттів.

"І не лише у Кропивницькому. Співпрацюйте з місцевими владами, наявність таких укриттів – не розкіш, а вимога часу!" – написав він.

Райкович додав, що зі зверненнями із проханням облаштувати такі зупинки в місцях скупчень людей зверталися мешканці регіону. Як приклад він навів досвід Харкова.

Нагадаємо, в липні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що найближчим часом у місті планують розпочати встановлювати зупинки громадського транспорту, які за потребою зможуть виконати роль бомбосховища. Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. В них можна буде перечекати повітряну тривогу.

Кіровоградщина зазнала потужної ракетної атаки в липні. Росія вдарила по Кропивницькому – пошкоджень зазнали чотири багатоповерхівки, приватний будинок і школа. Влучання відбулося в ангар льотної академії. Були госпіталізовані 25 людей.