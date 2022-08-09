Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

На сьогодні погоджено вихід ще двох суден із зерновими з порту "Чорноморськ"

Кораблі прямуватимуть до Стамбула і Південної Кореї. 

На сьогодні погоджено вихід ще двох суден із зерновими з порту "Чорноморськ"
Фото: Міністерство інфраструктури

На вівторок погоджено вихід двох суден з українськими зерновими з порту Чорноморська. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Спільний координаційний центр при ООН узгодив вихід двох суден з Чорноморська Одеської області 9 серпня в рамках зернової ініціативи", – написав він. 

Кораблі прямуватимуть до Південної Кореї і Туреччини, повідомило турецьке міноборони у твіттері.

"Судно Ocean Lion під прапором Ліберії перевезе з Чорноморська до Південної Кореї 64 720 тонн кукурудзи. Судно під турецьким прапором RAHMİ YAĞCI відправиться із Чорноморська, аби доставити в Стамбул 5300 тонн соняшникової макухи", – йдеться в повідомленні. 

Міноборони додало, що інспекція чотирьох суден, що раніше прибули з України до Туреччини, відбудеться в найближчі години. 

Нагадаємо, що в межах зернових домовленостей було відкрито три українські порти: Одеський, Південний та Чорноморський. Уже відправлено два каравани, експорт агропродукції відбувається і суднами окремо. 

Кораблі з українським збіжжям відправляються до Туреччини, де їх перевіряє незалежний конвой. Російська сторона до інспекцій не долучена. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також