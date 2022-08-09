На сьогодні погоджено вихід ще двох суден із зерновими з порту "Чорноморськ"

Кораблі прямуватимуть до Стамбула і Південної Кореї.

На вівторок погоджено вихід двох суден з українськими зерновими з порту Чорноморська. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у телеграмі.

"Спільний координаційний центр при ООН узгодив вихід двох суден з Чорноморська Одеської області 9 серпня в рамках зернової ініціативи", – написав він.

Кораблі прямуватимуть до Південної Кореї і Туреччини, повідомило турецьке міноборони у твіттері.

"Судно Ocean Lion під прапором Ліберії перевезе з Чорноморська до Південної Кореї 64 720 тонн кукурудзи. Судно під турецьким прапором RAHMİ YAĞCI відправиться із Чорноморська, аби доставити в Стамбул 5300 тонн соняшникової макухи", – йдеться в повідомленні.

Міноборони додало, що інспекція чотирьох суден, що раніше прибули з України до Туреччини, відбудеться в найближчі години.

2️⃣ Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2022

Нагадаємо, що в межах зернових домовленостей було відкрито три українські порти: Одеський, Південний та Чорноморський. Уже відправлено два каравани, експорт агропродукції відбувається і суднами окремо.

Кораблі з українським збіжжям відправляються до Туреччини, де їх перевіряє незалежний конвой. Російська сторона до інспекцій не долучена.